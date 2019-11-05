Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе

Бывший солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе

Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

В частности, Самойлов посетил находящийся на передовой батальон «Спарта». Выступление прошло в Донецком аэропорту. Музыкант исполнил песни «Агаты Кристи» и собственные песни на военную тематику.