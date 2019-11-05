В детдоме забеременели сразу три несовершеннолетних

В российском детдоме забеременели сразу три воспитанницы

В одном из детских домов Челябинской области забеременели сразу три несовершеннолетние воспитанницы, директору объявили выговор за «слабую воспитательную работу». Об этом рассказала начальница управления соцзащиты муниципалитета Ольга Янина , передает URA.RU.

Забеременели 17-летняя и две 16-летние девочки, у старшей роман со студентом четвертого курса техникума. Одна из 16-летних забеременела от 23-летнего местного жителя, а вторая уже вышла замуж за 18-летнего воспитанника этого же детдома, который учится в техникуме.

Янина отметила, что два отца написали заявления директору с просьбой разрешить им заключить брак. Женщина добавила, что девочкам оказывают консультативную и материальную помощь, они ходят в женскую консультацию и живут в «заботе, любви, чистоте, порядке».

Ранее сообщалось, что в Лазурненской школе-интернате для сирот, воспитанники которой жаловались на изнасилования местным жителем, доказали факт растления в отношении девяти детей. О насилии стало известно в феврале 2018 года. Дети рассказывали, что к ним приходили двое мужчин. Один из них, которого дети называли Серегой, часто приезжал в интернат, водил детей на озеро, угощал их шампанским, конфетами и сигаретами, после чего насиловал.

Изначально мужчину отправили под домашний арест, однако 25 сентября ему изменили меру пресечения. Причиной стало нарушение условий домашнего ареста:он встречался со свидетелями, созванивался с потерпевшим и просил их изменить показания, а также покидал жилое помещение. Обвиняемого заключили под стражу до 1 декабря. Воспитатели учреждения прошли полиграф и вернулись к работе.