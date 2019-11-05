В «Википедии» отреагировали на идею Путина об электронной энциклопедии

«Не очень понятно, что значит — заменить ''Википедию''? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. В принципе? Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел в виду последнее. Я надеюсь», — сказал Козловский.

Он отметил, что объем статьей в «Википедии» на русском языке в 20 раз превышает количество статей в БРЭ.

«Объем БРЭ, которая писалась с 1996 года и была закончена в 2017 году, составляет 80 тысяч статей. В ''Википедии'' на русском языке написано примерно 1,6 млн статей. То есть, разница в 20 раз», —сказал Козловский.

5 ноября Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. По словам президента, «это будет, во всяком случае, достоверной информацией в хорошей, совершенной форме».

«Википедия» является общедоступной интернет-энциклопедией, представленной на многих языках. Сайт запущен в 2001 году, его владельцем является американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation.