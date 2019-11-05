Богомолов возмутил РПЦ

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РПЦ проведет пастырскую беседу с Богомоловым 

Рамблер 38 минут назад
РПЦ проведет с режиссером Константином Богомоловым пастырскую беседу. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на письмо патриархии в ответ на предложение православных активистов отлучить его от церкви.
«С К. Ю. Богомоловым будет проведена частная пастырская беседа, в ходе которой ему будут сообщены высказанные вами и многими православными людьми замечания к содержанию пьесы [«Идеальный муж. Комедия»]», — говорится в письме патриархии, подписанном руководителем Управления по работе с госструктурами московского патриархата Павлом Лебедевым.
По информации издания, беседу проведет лично знакомый с Богомоловым священник.
Участники Национал-консервативного движения Валентина Боброва и Михаил Очкин в сентябре опубликовали открытое письмо на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой убрать «развратные и кощунственные» постановки Богомолова из МХТ им. Чехова или отлучить его от церкви.
Из ответа патриархии также следует, что церковь разделяет возмущение активистов и считает постановку Богомолова кощунственной.
«Возмущение многих православных людей, вызванное кощунственным содержанием спектакля «Идеальный муж. Комедия», совершенно оправданно не только с христианской, но и с общекультурной точки зрения», — говорится в письме.
Комментарии9 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Павел Лебедев , Константин Богомолов , РПЦ
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