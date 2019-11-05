Богомолов возмутил РПЦ

РПЦ проведет пастырскую беседу с Богомоловым

РПЦ проведет с режиссером Константином Богомоловым пастырскую беседу. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на письмо патриархии в ответ на предложение православных активистов отлучить его от церкви.

«С К. Ю. Богомоловым будет проведена частная пастырская беседа, в ходе которой ему будут сообщены высказанные вами и многими православными людьми замечания к содержанию пьесы [«Идеальный муж. Комедия»]», — говорится в письме патриархии, подписанном руководителем Управления по работе с госструктурами московского патриархата Павлом Лебедевым.

По информации издания, беседу проведет лично знакомый с Богомоловым священник.

Участники Национал-консервативного движения Валентина Боброва и Михаил Очкин в сентябре опубликовали открытое письмо на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой убрать «развратные и кощунственные» постановки Богомолова из МХТ им. Чехова или отлучить его от церкви.

Из ответа патриархии также следует, что церковь разделяет возмущение активистов и считает постановку Богомолова кощунственной.