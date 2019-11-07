Россиян ждет резкое похолодание

К концу недели в Россию придет северный антициклон и наступит резкое похолодание. Об этом «Российской газете» заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина

По ее словам, пока в центре России стоит непривычная для ноября теплая погода.

«Температура выше климатической нормы. Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу же недели к нам придет северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится», — рассказала она.

Представитель Гидрометцентра уточнила, что самым холодным днем в центральных областях России будет суббота, 9 ноября, когда температура опустится ночью до — 1…+4 градусов, а днем будет + 3-8 градусов. Сильно похолодает к субботе и на севере Поволжья. Там ночью температура опустится до минус 7-12 градусов, днем будет — минус 1-6.

К субботе похолодает и на юге России. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается понижение температуры до + 8-13 градусов днем и + 3-8 ночью.

Немного другую ситуацию Гидрометцентр прогнозирует на северо-западе европейской территории. Сейчас прохладнее обычного в Ленинградской и Мурманской областях и в Карелии. Однако к субботе станет немного теплее — днем до + 4 градусов, отметила Людмила Паршина.

При этом за Уралом уже зима. На Таймыре — снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Ветреную погоду синоптики пообещали 9 ноября и в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае. В Красноярске днем в конце недели ожидается до минус 14 градусов днем. В Томской области — в воскресенье днем до минус 15 градусов. Ночью минус 20.

«Рамблер» писал, что ранее в Гидрометцентре России заявили, что предстоящая зима в стране будет теплой, с температурами около или выше нормы. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что по осадкам зима будет близка к обычным значениям почти во всей России.