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Роструд назвал самых нужных специалистов среди врачей 

Ura.Ru + ещё 2 1 час назад
Названы самые нужные специалисты среди врачей
Фото: РИА Новости
В России наблюдается нехватка педиатров и терапевтов. Об этом сообщает Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).
«По данным портала Роструда «Работа в России», в настоящее время среди врачей больше всего востребованы врачи-педиатры и врачи-терапевты», — цитирует сообщение ТАСС.
Из 50 тысяч вакансий для врачей 7 тысяч — предложения работы для терапевтов, а 5 тысяч — для педиатров.
Также российской медицине не хватает анестезиологов-реаниматологов (2,2 тысячи вакансий). За ними следуют врачи скорой помощи, неврологи, стоматологи и акушеры-гинекологи. В десятку самых востребованных специалистов вошли хирурги, врачи общей практики и офтальмологи. Помимо этого, в базе около 30 тысяч вакансий для медсестер.
Наиболее нехватка врачей заметна в Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях. Общий дефицит медицинских работников в России составляет 25 тысяч человек и эта цифра продолжает расти, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее россияне назвали профессию врача одной из самых интересных. В рейтинге она оказалась на четвертом месте после дизайнера, журналиста и артиста, передает агентство Nation News.
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Теги:
Общество , Роструд , ИТАР-ТАСС
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