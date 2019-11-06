Названы самые нужные специалисты среди врачей

Роструд назвал самых нужных специалистов среди врачей

России наблюдается нехватка педиатров и терапевтов. Об этом сообщает Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

«По данным портала Роструда «Работа в России», в настоящее время среди врачей больше всего востребованы врачи-педиатры и врачи-терапевты», — цитирует сообщение ТАСС.

Из 50 тысяч вакансий для врачей 7 тысяч — предложения работы для терапевтов, а 5 тысяч — для педиатров.

Также российской медицине не хватает анестезиологов-реаниматологов (2,2 тысячи вакансий). За ними следуют врачи скорой помощи, неврологи, стоматологи и акушеры-гинекологи. В десятку самых востребованных специалистов вошли хирурги, врачи общей практики и офтальмологи. Помимо этого, в базе около 30 тысяч вакансий для медсестер.

Наиболее нехватка врачей заметна в Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях. Общий дефицит медицинских работников в России составляет 25 тысяч человек и эта цифра продолжает расти, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее россияне назвали профессию врача одной из самых интересных. В рейтинге она оказалась на четвертом месте после дизайнера, журналиста и артиста, передает агентство Nation News.