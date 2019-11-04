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Чиновница ошиблась флагом, поздравляя россиян с Днем народного единства. ФОТО 

Ura.Ru 17 минут назад
Чиновница поздравила россиян и ошиблась флагом
Фото: 360tv.ru
И.о. главы подмосковного города Истра Татьяна Витушева поздравила россиян с Днем народного единства открыткой с несуществующим флагом.
Пост с поздравлением женщина опубликовала на своей странице в Instagram. Картинку с изображением памятника Минину и Пожарскому на фоне Кремля Витушева сопроводила бело-красно-синим флагом. Однако после того, как ее ошибку заметили подписчики, чиновница заменила фото, передает радио «Говорит Москва».
Отмечается, что флага, который использовала в поздравлении чиновница, на сегодняшний день не существует. Однако последовательность, в которой перепутаны цвета, была использована на флаге княжества Шаумбург-Липпе, которое входило в состав Германской империи до 1918 года, сообщает издание.
День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от поляков.
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