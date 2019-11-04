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Киселёв обвинил безработных гуманитариев в раздувании протестных настроений 

News.ru 1 час назад
Киселёв назвал ответственных за протесты в России
Фото: РИА Новости
Журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв посчитал учащихся и выпускников гуманитарных вузов России ответственными за протестные настроения в стране.
Об этом он заявил в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия-1». Ведущий посчитал, что учебные заведения РФ выпускают слишком много гуманитариев, часть из которых затем не могут трудоустроиться.
Система высшего образования — конвейер, создающий недовольных. Да, сейчас становится меньше коммерческих шарашек, но есть другая проблема — что делать с миллионами дипломированных выпускников этих шарашек. Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое. На работу их не берут, после чего их ожидания и амбиции оборачиваются недовольством по отношению к стране, обществу и власти, — отметил Киселёв.
Ведущий также вспомнил о событиях так называемой «арабской весны» — волне протестов и переворотов в арабских государствах в 2011 году.
Почему началась «арабская весна»? Тунисцы получали бесплатное высшее образование во Франции, а потом вернулись — и не захотели становиться рядовыми рабочими. И вот эта неоправданность ожиданий привела к социальной напряжённости. Наше государство тоже должно думать о последствиях, — заключил журналист.
26 октября, как сообщал News.ru, Союз виноградарей и виноделов России избрал Дмитрия Киселёва своим председателем. Уже 27 октября новый глава Союза призвал вывести отечественное вино из понятия «алкогольная продукция».
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Теги:
Общество , Дмитрий Киселев
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