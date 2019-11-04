Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов

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Бегущие и падающие ради бесплатных обедов белорусы попали на видео 

Lenta.ru 29 минут назад
Жители Витебска штурмовали торговый центр во время открытия первого в городе KFC. Видео опубликовано в Telegram-канале «Подъем».
На кадрах видно, как после открытия дверей магазина толпа бежит вперед, а некоторые падают. В основном в «гонке» участвуют молодые люди и подростки.
Как отмечается в сообщении, первым троим гостям пообещали подарить сертификаты на сто белорусских рублей, а следующие 300 посетителей должны были получить бесплатные обеды.
В октябре жители Петропавловска-Камчатского устроили давку на площади, где бесплатно раздавали рыбу.
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Теги:
Общество , Видео , Витебск
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