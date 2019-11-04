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Россиянин пожаловался на оскорбившую его чувства обувь 

Lenta.ru + ещё 3 55 минут назад
Россиянин пожаловался на оскорбившую его чувства обувь
Фото: Lenta.ru
Житель Барнаула заявил, что продающаяся в местном магазине обувь, на подошве которой расположен похожий на крест протектор, является неприемлемой и оскорбляет его чувства как верующего. Об этом он сообщил в письменной жалобе, направленной в редакцию телеканала «Катунь 24».
Мужчина также обратился к руководству магазина с просьбой снять эту модель обуви с продажи. При этом он добавил, что не винит их в продаже таких ботинок. По его словам, нужно найти и наказать производителей.
В РПЦ эту ситуацию назвали недопустимой, отметив, что крест необходимо носить на теле, а не на обуви.
«Мы не должны попирать его ногами. А когда остаётся след, значит, его тоже кто-то попирает, наступает на него. Это не благоговейное отношение к святыне», — заключил иерей Димитрий Никитин.
В июле Пермская епархия Русской православной церкви подала заявление в полицию из-за рекламы кафе «Шаурма не за горами». Секретарь епархии Андрей Литовка заявил, что необходимо провести проверку изображения по факту оскорбления чувств верующих. По его словам, в епархию «поступает множество телефонных звонков от возмущенных людей» из-за рекламы.
В критикуемой рекламе использовались христианские образы. На фотографии полуобнаженная модель в образе мученицы признается в любви «божественной шаурме». В настоящее время публикация удалена со страницы кафе во «ВКонтакте». Владелица пермского кафе «Шаурма не за горами» Вероника Бурдина ранее подчеркивала, что не хотела кого-то оскорбить или высмеять.
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Теги:
Общество , Андрей Литовка , Вероника Бурдина , РПЦ , Телеканал "Катунь 24" , Барнаул
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