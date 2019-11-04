Россиянин пожаловался на оскорбившую его чувства обувь

Житель Барнаула заявил, что продающаяся в местном магазине обувь, на подошве которой расположен похожий на крест протектор, является неприемлемой и оскорбляет его чувства как верующего. Об этом он сообщил в письменной жалобе, направленной в редакцию телеканала «Катунь 24».

Мужчина также обратился к руководству магазина с просьбой снять эту модель обуви с продажи. При этом он добавил, что не винит их в продаже таких ботинок. По его словам, нужно найти и наказать производителей.

РПЦ эту ситуацию назвали недопустимой, отметив, что крест необходимо носить на теле, а не на обуви.

«Мы не должны попирать его ногами. А когда остаётся след, значит, его тоже кто-то попирает, наступает на него. Это не благоговейное отношение к святыне», — заключил иерей Димитрий Никитин.

В июле Пермская епархия Русской православной церкви подала заявление в полицию из-за рекламы кафе «Шаурма не за горами». Секретарь епархии Андрей Литовка заявил, что необходимо провести проверку изображения по факту оскорбления чувств верующих. По его словам, в епархию «поступает множество телефонных звонков от возмущенных людей» из-за рекламы.