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«Мама лежит, молчит»: сын Тереховой о состоянии актрисы 

Рамблер 13 минут назад
Сын Тереховой рассказал о последней стадии ее болезни
Фото: РИА Новости
Маргарита Терехова уже давно тяжело болеет.
Прогноз врачей неутешителен, хотя и доктора, и друзья и родственники звезды делают все, что возможно. Но, к сожалению, болезнь Альцгеймера не оставляет шансов.
Александр Терехов, сын актрисы, в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ объяснил, что против того, чтобы публика видела больную мать.
Болезни и страдания не украшают никого, будет гораздо лучше, если народную любимицу будут помнить прекрасной, полной энергии и сил.
«Сейчас она в другом своем измерении. Мама лежит, молчит. Иногда улыбается… Сама погулять уже не может» — приводят слова Александра РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», уволенная сиделка Маргариты Тереховой пыталась продать фотографии и свои записи о состоянии больной одной из шоу-программ.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Общество , Маргарита Терехова , Александр Терехов , РИА Новости , НТВ
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