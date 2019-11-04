Сын Тереховой рассказал о последней стадии ее болезни

«Мама лежит, молчит»: сын Тереховой о состоянии актрисы

Прогноз врачей неутешителен, хотя и доктора, и друзья и родственники звезды делают все, что возможно. Но, к сожалению, болезнь Альцгеймера не оставляет шансов.

Александр Терехов , сын актрисы, в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ объяснил, что против того, чтобы публика видела больную мать.

Болезни и страдания не украшают никого, будет гораздо лучше, если народную любимицу будут помнить прекрасной, полной энергии и сил.

«Сейчас она в другом своем измерении. Мама лежит, молчит. Иногда улыбается… Сама погулять уже не может» — приводят слова Александра РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», уволенная сиделка Маргариты Тереховой пыталась продать фотографии и свои записи о состоянии больной одной из шоу-программ.