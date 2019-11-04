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«Лучше точно не будет»: сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Сын Тереховой рассказал о последней стадии ее болезни
Фото: РИА Новости
У артистки, сыгравшей Миледи, прогрессирует болезнь Альцгеймера
Актриса Маргарита Терехова прикована к постели, не узнает своих родных и близких, а также не может говорить. Об этом рассказал сын артистки Александр, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Дело в том, что Терехова уже около восьми лет страдает от болезни Альцгеймера и сейчас проживает последние стадии. Любимица зрителей, одна из самых красивых актрис Советского Союза, запомнившаяся ролью Миледи в фильме «Три мушкетера», не хочет, чтобы зрители видели ее в плохом состоянии. Именно поэтому, как рассказал сын актрисы, ее скрывают от посторонних глаз.
«Великая актриса заслуживает, чтобы ее все запомнили блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим ее показывать», — рассказал мужчина.
Сам Александр со своей сестрой опекает маму, помогают им в этом сиделка и домработница. В последние месяцы, поделился сын, состояние актрисы сильно ухудшилось: она уже не может самостоятельно передвигаться, не узнает родных. Не так давно ее положили в больницу и провели полное обследование.
«Прогноз врачей здесь один — лучше точно не будет», — отметил сын звезды.
Тем не менее, рассказывают родственники Тереховой, она не унывает: улыбается и с удовольствием принимает гостей, которые навещают ее почти каждый день.
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Теги:
Общество , Маргарита Терехова , Комсомольская правда
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