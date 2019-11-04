Соловьева сочли «информационным спецназом» РФ

Украинский журналист назвал Соловьева и Киселева «информационным спецназом» РФ

«Вот и Соловьев с Киселевым делают то же самое, это они возглавляют информационный спецназ. Когда сидит простой человек в России, а ему говорят с федерального канала: нацики, кровавые бандеровцы идут резать всех русских на Донбассе — он верит в это, встает, берет в руки ружье и едет воевать. Вот прямая связь», — рассказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

Именно деятельность Соловьева, Киселева и других российских тележурналистов Гордон считает причиной начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. «Люди, которые живут на Донбассе, в том числе на временно оккупированной территории, — это граждане Украины, это украинцы, у которых есть и своя правда, я ни в коем случае не считаю их людьми второго сорта. Просто произошла ситуация, когда с помощью умелой пропаганды, в которую вкладываются миллиарды долларов, им внушили, что нацики хотят их атаковать», — полагает он.

Ранее Гордон заявил о готовности продать квартиру, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина . Журналист хочет выручить от продажи жилья 50 тысяч долларов и заплатить за беседу с российским лидером. О своем намерении Гордон заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Это моя мечта, взять интервью у Путина», — ответил журналист на вопрос ведущего о том, готов ли он предоставить слово президенту РФ на украинском телевидении.