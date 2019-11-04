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Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в тюрьме США 

ТАСС + ещё 2
Россиянка Мария Бутина, освобожденная из заключения в США, рассказала об условиях содержания в тюрьме американской столицы, где она находилась во время судебного процесса. Телеканал CBS транслировал в воскресенье интервью гражданки РФ, которое было записано незадолго до ее выхода на свободу.
"Одной из тем, которую она [Бутина] хотела затронуть, были условия содержания в тюрьме Вашингтона, где она первое время находилась. Тараканы были повсюду, заявила она. Никаких матрасов и одеял", — рассказала телеведущая.
"Это пытка, — подчеркнула Бутина. — Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги (речь идет об обвинении россиянки — прим. ТАСС), человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме? Разве это так?"
Россиянка также рассказала о том, что вера помогала ей в трудные минуты в тюрьме. "Бог нашел меня. Он всегда рядом и помог мне пережить все эти трудные дни", — отметила Бутина. Когда она находилась в заключении, ее посещал настоятель собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов. Он часто общался с ней на религиозные темы и оставлял ей духовную литературу.
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Теги:
Общество , Видео , США , Виктор Потапов , Мария Бутина , РПЦ , ИТАР-ТАСС , CBS
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