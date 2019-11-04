Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в тюрьме США

Россиянка Мария Бутина , освобожденная из заключения в США , рассказала об условиях содержания в тюрьме американской столицы, где она находилась во время судебного процесса. Телеканал CBS транслировал в воскресенье интервью гражданки РФ , которое было записано незадолго до ее выхода на свободу.

"Одной из тем, которую она [Бутина] хотела затронуть, были условия содержания в тюрьме Вашингтона, где она первое время находилась. Тараканы были повсюду, заявила она. Никаких матрасов и одеял", — рассказала телеведущая.

"Это пытка, — подчеркнула Бутина. — Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги (речь идет об обвинении россиянки — прим. ТАСС), человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме? Разве это так?"