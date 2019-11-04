День народного единства начали праздновать в России

Жители Камчатки и Чукотки начали праздновать День народного единства, сообщают информационные агентства.

Представитель правительства Камчатского края сообщил, что «стартовало празднование» с «Большого этнографического диктанта». В Авачинской бухте пройдет «праздник нерпы или День морского зверя „Хололо“, передает ТАСС.

В Петропавловске-Камчатском состоится интерактивная развлекательная программа „Хоровод мира и дружбы“, пройдут, выставки, конкурс национальных кос, „Этнодискотека“.

На Чукотке также запланированы выставки, викторины, концерты, спортивные состязания, театральные и игровые программы, квесты.