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В Казахстане стоматолог жестоко «успокоил» ребенка во время приема 

РИА Новости 11 минут назад
Стоматолог жестоко «успокоил» маленького пациента
Фото: depositphotos.com
В стоматологической клинике казахского города Актау врач жестоко повел себя с испуганным ребенком. Видео опубликовано на странице aqtau_live в инстаграме.
На кадрах видно, как врач силой заставлял пациента лечь на стоматологическое кресло, затем схватил его за ноги, прижал к креслу и начал грубо трясти.
После этого медицинский работник взял мальчика руки и вынес из кабинета.
В управлении здравоохранения Мангистауской области осудили поступок врача и пообещали провести служебное расследование, сообщает Sputnik Казахстан.
"Вся медицинская общественность Мангистауской области никоим образом не поддерживает ненадлежащее поведение коллеги-врача. Таким медработникам не место в наших рядах", — заявили сотрудники пресс-службы.
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Теги:
Общество , В мире , СНГ , ИА Sputnik , Актау
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