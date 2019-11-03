Стоматолог жестоко «успокоил» маленького пациента

В Казахстане стоматолог жестоко «успокоил» ребенка во время приема

В стоматологической клинике казахского города Актау врач жестоко повел себя с испуганным ребенком. Видео опубликовано на странице aqtau_live в инстаграме.

На кадрах видно, как врач силой заставлял пациента лечь на стоматологическое кресло, затем схватил его за ноги, прижал к креслу и начал грубо трясти.

После этого медицинский работник взял мальчика руки и вынес из кабинета.

В управлении здравоохранения Мангистауской области осудили поступок врача и пообещали провести служебное расследование, сообщает Sputnik Казахстан.

"Вся медицинская общественность Мангистауской области никоим образом не поддерживает ненадлежащее поведение коллеги-врача. Таким медработникам не место в наших рядах", — заявили сотрудники пресс-службы.