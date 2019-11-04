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Общность многообразия: как в России отметят День народного единства 

ТК «Звезда» + ещё 18 2 часа назад
Как в России отметят День народного единства
Фото: Danita Delimont.com, Globallookpress
Столичный регион станет центром народных гуляний, однако праздничные мероприятия пройдут во всех регионах РФ без исключения.
В России 4 ноября отмечается День народного единства — праздник, установленный в память о событиях, произошедших в 1612 году, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов.
Этим был положен конец Смуте на Руси. Позже 4 ноября стало церковно-государственным праздником, а конкретно в церковном календаре дата стала днем Казанской иконы Божьей матери — покровительницы ополченцев.
Москва станет центральным местом проведения торжественных мероприятий, но исторические реконструкции, тематические концерты и флэшмобы пройдут и во всех регионах страны.
В числе праздничных мероприятий также окажутся партийные митинги и шествия; в Доме союзов в Москве состоится торжественное собрание и концерт, в районе Люблино запланирован марш с участием до трех тысяч человек.
Общественные и культурные организации проведут различные праздничные программы, в том числе фестивали ремесел и кухонь народов России, квесты, ярмарки и спортивные соревнования. В Москве откроется 30 городских площадок фестиваля, посвященного празднику. Во всех школах по всей стране пройдут открытые уроки на тему Дня народного единства и этнографические диктанты.
Традиционно президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Российский лидер также посетит выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в выставочном зале «Манеж».
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Теги:
Общество , Дмитрий Пожарский , Кузьма Минин , Владимир Путин
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