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Бутиной выдали новый паспорт 

Вести.Ru + ещё 13 1 час назад
Бутиной выдали новый паспорт
Фото: ТАСС
Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, вернулась в родной Барнаул и получила новый паспорт гражданина РФ.
Сообщившая об этом в соцсетях Бутина рассказала, что прежний российский внутренний паспорт у нее отобрали сотрудники ФБР. "Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств", — приводит слова россиянки РИА Новости.
Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. После отбытия наказания ее депортировали из США, и 26 октября Бутина прилетела в Москву. Через несколько дней она поделилась своими планами: заявила, что намерена заняться правозащитной деятельностью.
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Теги:
Общество , Другое , Мария Бутина , ФБР , РИА Новости , Барнаул
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