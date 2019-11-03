Бутиной выдали новый паспорт

Сообщившая об этом в соцсетях Бутина рассказала, что прежний российский внутренний паспорт у нее отобрали сотрудники ФБР . "Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств", — приводит слова россиянки РИА Новости.

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. После отбытия наказания ее депортировали из США, и 26 октября Бутина прилетела в Москву. Через несколько дней она поделилась своими планами: заявила, что намерена заняться правозащитной деятельностью.