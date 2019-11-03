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Настя Рыбка намерена баллотироваться в парламент Белоруссии 

News.ru 16 минут назад
Организатор секс-тренингов, модель Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, решила баллотироваться в белорусский парламент.
Скандально известная Вашукевич рассказала, что во время отбывания наказания в тайской тюрьме она переосмыслила свою жизнь. По её словам, она хочет заняться творчеством и политикой, пишет портал Tut.by
Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек, — подчеркнула модель.
Кроме того, Вашукевич заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помог ей в освобождении из-под стражи в российском СИЗО. Она рассказала, что записалась к нему на приём, чтобы лично выразить благодарность.
Модель рассказала, что белорусский лидер исполняет свои обязанности хорошо, поскольку «всё-таки страна чистая, порядочная, преступности по минимуму». По словам Вашукевич, «она не представляет на его месте другого президента».
Настя Рыбка вместе с другими осуждёнными по делу об организации нелегального секс-тренинга была депортирована из Таиланда 17 января. В тот же день их задержали в аэропорту Шереметьево.
Ранее News.ru сообщал, Настя Рыбка призналась, что её содержит богатая любовница. Имени своей влиятельной покровительницы модель раскрывать не стала.
Девушка стала известной в феврале 2018 года после расследования ФБК Навального «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника», который был основан на ряде постов Насти Рыбки в Instagram.
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Комментарии5 
Теги:
Общество , Видео , Александр Лукашенко , Анастасия Вашукевич , Аэропорт Шереметьево , ФСИН
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