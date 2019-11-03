Настя Рыбка намерена баллотироваться в парламент Белоруссии

Организатор секс-тренингов, модель Анастасия Вашукевич , известная как Настя Рыбка, решила баллотироваться в белорусский парламент.

Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек, — подчеркнула модель. Скандально известная Вашукевич рассказала, что во время отбывания наказания в тайской тюрьме она переосмыслила свою жизнь. По её словам, она хочет заняться творчеством и политикой, пишет портал Tut.by

Кроме того, Вашукевич заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помог ей в освобождении из-под стражи в российском СИЗО . Она рассказала, что записалась к нему на приём, чтобы лично выразить благодарность.

Модель рассказала, что белорусский лидер исполняет свои обязанности хорошо, поскольку «всё-таки страна чистая, порядочная, преступности по минимуму». По словам Вашукевич, «она не представляет на его месте другого президента».

Настя Рыбка вместе с другими осуждёнными по делу об организации нелегального секс-тренинга была депортирована из Таиланда 17 января. В тот же день их задержали в аэропорту Шереметьево

Ранее News.ru сообщал, Настя Рыбка призналась, что её содержит богатая любовница. Имени своей влиятельной покровительницы модель раскрывать не стала.

Девушка стала известной в феврале 2018 года после расследования ФБК Навального «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника», который был основан на ряде постов Насти Рыбки в Instagram.