Россияне получат больше выходных из-за празднования Дня народного единства

Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня народного единства в понедельник, 4 ноября.

"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали в Роструде.

Оплата работы в праздник

В ведомстве также рассказали, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия работника. Работодатель также должен издать письменное распоряжение или приказ об этом.

Работодателям также стоит помнить, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Например, для сдельщиков оплата должна производиться не менее чем по двойным расценкам, а для работников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки. Однако работник может попросить предоставить ему день отдыха вместо оплаты вне зависимости от количества фактически отработанных часов.

Просить работника выйти в праздничный день можно только для выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальная работа организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя.

Работа в исключительной ситуации

В Роструде уточнили, что существует ряд ситуаций, при которых привлечь сотрудника к работе разрешается без его согласия. Например, для предотвращения катастрофы или производственной аварии, устранения их последствий, предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателей, государства или муниципалитета.

Привлечь сотрудника без его согласия можно также для работ из-за введения чрезвычайного или военного положения и для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств — из-за пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии — а также в других случаях, которые оказывается под угрозой жизнь или нормальные жизненные условия людей.

Особые правила

Существует целый ряд творческих профессий, представителей которых можно привлекать к работе в выходные и праздники, если порядок такого привлечения установлен коллективным договором, локальным документом или трудовым договором. Перечень таких профессий утвержден постановлением правительства №252 от 28 апреля 2007 года.

Также существуют категории работников, привлечь которых к работе в праздник можно только в особом порядке. Это инвалиды, женщины с детьми до трех лет, матери-одиночки с детьми до пяти лет, работники с детьми-инвалидами, работники, ухаживающие за больными членами семей, отцы-одиночки, опекуны и попечители несовершеннолетних.

Работодатель должен убедиться, что работа, для которой он хочет вызвать их в праздник или выходной, не запрещена им по состоянию здоровья, а также уведомить их о праве отказаться от работы в такой день и получить соответствующую подпись.