Почему нельзя говорить «да» незнакомцам по телефону

Российские эксперты по банковской безопасности заявили, что незнакомцам нельзя говорить слово «да» по телефону. Мошенники могут собирать биометрию — цифровые отпечатки голоса, которые используются банками для идентификации клиента и подтверждения финансовых операций. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на нескольких экспертов.

Сейчас российские банки могут оказывать услуги без личного присутствия клиента. Для этого гражданин должен пройти биометрическую процедуру — произнести несколько фраз, чтобы подтвердить личность.

Однако эксперты предупреждают, что мошенники могут записать ваш голос, позвонив на ваш номер. Для этого они задают простые вопросы «Это Ирина Иванова ?» или «Скажите, вы пользуетесь интернетом?» Вы подтверждаете эту информацию?» Отвечать «да» или я «подтверждаю» чревато тем, что впоследствии вы лишитесь денег на собственном счете. Следует также насторожиться, если незнакомец назвал ваши ФИО.

«Злоумышленники могут перепродать собранную таким образом базу цифровых слепков голоса жертв. Мошенники, помимо простого «да», как правило, пытаются добиться, чтобы жертва также произнесла фразу «я подтверждаю». Или даже кодовое слово», — рассказал Александр Дворянский, директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company.

По его словам, если у злоумышленника появится образец голоса, произносящий ключевые слова, «да», «я подтверждаю» и т. д., он сможет, например, перевести денежные средства на свою карту.

Эксперт говорит, что надо приучиться использовать слово «алло» и не отвечать «да» на звонки с незнакомых номеров. Если вы не планируете пользоваться услугами банковской биометрии, от нее следует отказаться. По закону, нельзя обязать гражданина сдать биометрию.

В свою очередь, директор департамента информационной безопасности компании Oberon Андрей Головин подтвердил, что в операторских центрах банков есть системы, которые определяют людей по голосу. Помимо этого, клиентов узнают по кодовому слову, уникальному идентификатору SIM-карты.

Головин говорит, что мошенники могут под видом соцопроса заставить произнести слова «да», «нет», «возможно», затем смонтировать аудиозапись, на которой вы как будто соглашаетесь на какие-либо сомнительные услуги или покупки. Кроме того, не исключен шантаж с угрозами распространить «запись» среди ваших друзей, например, в соцетях.

Согласно ЦБ РФ , биометрия сейчас доступна в 140 банках (около 5 тысяч отделений по всей стране).