Сноуден объяснил отказ общаться с российской прессой

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден объяснил, почему не хочет общаться с российской прессой. Он ответил на вопрос корреспондентки газеты «Коммерсантъ» Елены Черненко в Twitter.
Сноуден отметил, что не хочет, чтобы его показывали по телевизору или узнавали в московской подземке. Он объяснил это тем, что ему приходится сталкиваться с «серьезной угрозой».
«Дело не в "российской прессе", а в здравом смысле: я предпочитаю приватность и свободу, а не известность и узнаваемость в метро», — написал экс-сотрудник АНБ.
Он попросил отнестись к его позиции с пониманием и больше его не беспокоить.