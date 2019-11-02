Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сноуден объяснил нежелание общаться с российской прессой 

Lenta.ru 1 час назад
Сноуден объяснил отказ общаться с российской прессой
Фото: Reuters
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден объяснил, почему не хочет общаться с российской прессой. Он ответил на вопрос корреспондентки газеты «Коммерсантъ» Елены Черненко в Twitter.
Сноуден отметил, что не хочет, чтобы его показывали по телевизору или узнавали в московской подземке. Он объяснил это тем, что ему приходится сталкиваться с «серьезной угрозой».
«Дело не в "российской прессе", а в здравом смысле: я предпочитаю приватность и свободу, а не известность и узнаваемость в метро», — написал экс-сотрудник АНБ.
Он попросил отнестись к его позиции с пониманием и больше его не беспокоить.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Последние новости
«Лошарик» доставили на ремонт «Лошарик» доставили на ремонт Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали 
Теги:
Общество , Эдвард Сноуден , Елена Черненко , АНБ , Газета "Коммерсантъ" , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками
«Кто-то плакал, один начал вслух молиться»
«Кто-то плакал, один начал вслух молиться» 190
Названа провальная ошибка Зеленского
Названа провальная ошибка Зеленского 4
Разоблачен «масштабный блеф» Советского Союза
Разоблачен «масштабный блеф» Советского Союза
ЧП на танкере «Залив Америка»: третий член экипажа погиб
ЧП на танкере «Залив Америка»: третий член экипажа погиб 4
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение