Сноуден объяснил отказ общаться с российской прессой

Сноуден объяснил нежелание общаться с российской прессой

Сноуден отметил, что не хочет, чтобы его показывали по телевизору или узнавали в московской подземке. Он объяснил это тем, что ему приходится сталкиваться с «серьезной угрозой».

«Дело не в "российской прессе", а в здравом смысле: я предпочитаю приватность и свободу, а не известность и узнаваемость в метро», — написал экс-сотрудник АНБ.

Он попросил отнестись к его позиции с пониманием и больше его не беспокоить.