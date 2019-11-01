В Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior участвуют 23 тыс. школьников

Почти 23 тысяч школьников 5-7 классов отправили заявки на участие в новом проекте президентской платформы « Россия — страна возможностей» — Олимпиаде Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior.

«Всего в олимпиаде этого года участвуют 22 838 школьников 5–7 классов. Заявки пришли из 84 регионов России. По итогам регистрации среди участников — 13 864 мальчиков и 8 974 девочек», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Наибольшее количество заявок поступило из Московской области — 6 368. Второе место занимает Нижегородская область (2 289), третье — Новосибирская область с 2 112 заявками.

В ходе олимпиады школьникам предстоит решать задания, направленные на развитие инженерного мышления, ответственности за общее дело и способности к командной работе. Задания, максимально приближенные к реальным инженерно-техническим проблемам, расширяют кругозор и помогают выйти за рамки школьных предметов.

Самыми популярными сферами среди участников стали «Технологии для человека», «Технологии для космоса» и «Технологии для среды обитания».

По словам президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева, это связано с тем, что родители школьников понимают, что в будущем будут востребованы специалисты в области технологий, и стремятся подготовить к этому детей, начиная с оптимального возраста в 10-12 лет.