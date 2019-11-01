Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриарх Кирилл захотел увеличить население России 

Lenta.ru 1 час назад
Патриарх Кирилл захотел увеличить население России
Фото: РИА Новости
Население России следует увеличить более чем до 160 миллионов человек, а продолжительность жизни — более чем до 90 лет. Это следует из стратегии народосбережения в России до 2050 года, которую обнародовал возглавляемый патриархом Московским и всея Руси Кириллом Всемирный русский народный собор (ВРНС). Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», стратегия была разработана по «благословению патриарха Кирилла».
Стратегия направлена на «укрепление традиционных ценностей и повышение желаемой рождаемости, выступающей залогом роста численности населения». Ее основными приоритетами до 2050 года являются популяризация многодетной кровной семьи и материнства, укрепление мотивации на ведение здорового образа жизни, укрепление традиционных ценностей, сокращение смертности, а также повышение миграционной привлекательности для россиян, которые живут за рубежом.
В Конституции предлагается закрепить базовые основы народосбережения, а брак определять как «союз мужчины и женщины». Кроме того, предлагается создать благоприятный режим для работы институтов, которые обеспечивают укрепление семьи, а также пропаганду «нравственного и физически здорового образа жизни».
Основные экономические меры стратегии касаются введения материнского, семейного и отцовского капитала при рождении первого ребенка, а также снятия ограничений на его использование. Кроме того, предлагаются ежемесячные денежные выплаты беременным женщинам и детям до трех лет, чтобы они были обеспечены полноценным питанием. ВРНС также предлагает ввести льготную ипотеку при рождении первого ребенка под 3,5 процента годовых, а второго и последующего — 0 процентов.
Для ее реализации предлагается проводить социологические обследования семей с детьми, изучать репродуктивные планы населения и миграционные настроения. Отмечается, что для достижения целей стратегии расходы на господдержку народообеспечения необходимо последовательно увеличить на не менее чем 2,4 процента ВВП.
По данным «Ведомостей», в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой не поддержали документ. В Минэкономразвития отказались от комментариев. Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк пока не ответили, возможно ли реализовать предложения Собора о снижении ипотечных ставок.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Последние новости
У российского SSJ-100 отказал двигатель во время полета У российского SSJ-100 отказал двигатель во время полета Раскрыты секреты безмясной диеты россиян Раскрыты секреты безмясной диеты россиян Раскрыты подробности убийства бывшего мэра российского города Раскрыты подробности убийства бывшего мэра российского города
Комментарии1 
Теги:
Общество , Татьяна Голикова , Патриарх Кирилл , Демьян Кудрявцев , Газпромбанк , Банк ВТБ , Сбербанк России , Минэкономразвития , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы направления первых поездов по мосту в Крым
Названы направления первых поездов по мосту в Крым 1
Названа причина ЧП с SSJ-100 над Тюменью
Названа причина ЧП с SSJ-100 над Тюменью 62
Зеленского пропустили через «коридор позора»
Зеленского пропустили через «коридор позора» 60
ЧП с SSJ-100: самолет экстренно сел в Тюмени
ЧП с SSJ-100: самолет экстренно сел в Тюмени 134
ЧП с SSJ-100: самолет готовится к экстренной посадке
ЧП с SSJ-100: самолет готовится к экстренной посадке 228