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Жители Крыма с нетерпением ждут начала железнодорожного сообщения 

ТАСС + ещё 13 52 минуты назад
Названы направления первых поездов по мосту в Крым
Фото: пресс-служба Росгвардии
Туристы и жители Крыма с нетерпением ожидают начала железнодорожного сообщения на полуостров, интересуясь расписанием и ценовой политикой, сообщил ТАСС в пятницу глава комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк.
Ранее в пятницу в Министерстве транспорта РФ сообщили, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". Первые поезда планируется запустить в 2019 году после ввода железнодорожной части Крымского моста. Как следует из сообщения, первыми направлениями перевозчика станут Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.
"Предстоящий запуск железнодорожного сообщения сейчас вызывает повышенный ажиотаж у туристов, которые живо интересуются расписанием движения и ценовой политикой. Интерес к запуску железнодорожного движения уже сейчас зашкаливает", — подчеркнул Черняк.
По его словам, туристы также ждут от компании, которая определена для осуществления пассажирского сообщения по железной дороге в Крым, высокого уровня комфорта и сервиса, который бы сохранился на долгие годы.
Глава комитета не исключил, что запуск сообщения по железной дороге вызовет интерес и у граждан Украины.
"Мне кажется, они с большим интересом будут приезжать в Крым и отсюда путешествовать по всей России на комфортабельных поездах", — считает он.
Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже — осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов — в июне 2020 года.
"Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности.
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Теги:
Общество , Другое , Алексей Черняк , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Крым , Санкт-Петербург , Севастополь , Симферополь
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