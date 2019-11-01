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Названы направления первых поездов по мосту в Крым 

Рамблер + ещё 14 36 минут назад
Названы направления первых поездов по мосту в Крым
Фото: пресс-служба Росгвардии
Первые поезда в Крым отправятся уже в 2019 году после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.
Первыми будут запущены маршруты Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.
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Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс». Компания была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности.
Грузовые перевозки планируется открыть в июне 2020 года.
Крымский мост соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край) и состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Другое , Москва , Республика Крым , Санкт-Петербург , Севастополь , Симферополь
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