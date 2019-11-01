Названы направления первых поездов по мосту в Крым

Первые поезда в Крым отправятся уже в 2019 году после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.

Первыми будут запущены маршруты Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс». Компания была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности.

Грузовые перевозки планируется открыть в июне 2020 года.

Крымский мост соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край) и состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года.