Россияне назвали заслуживающие казни преступления

Россияне назвали заслуживающие смертной казни преступления

Более половины россиян (68 процентов) считают, что казнить преступников можно за сексуальные преступления против несовершеннолетних и за убийства (57 процентов). Всего смертную казнь считают допустимой 69 процентов опрошенных. Это следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» , с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

Россияне также считают, что можно казнить за терроризм (53 процента), изнасилования (52 процента), распространение наркотиков (26 процентов), государственную измену и раскрытие гостайны (17 процентов), взяточничество (14 процентов), шпионаж (9 процентов), осквернение религиозных святынь, кражу, грабеж, разбой (6 процентов), неуплату налогов (1 процент).

Те, кто поддерживают смертную казнь, считают, что в стране высокий уровень преступности и высшая мера наказания поможет снизить его. Они уверены, что казнь — это заслуженный приговор за самые тяжкие преступления. Некоторые считают, что часто преступники уходят от наказания.

Недопустимым смертный приговор считает 21 процент опрошенных. Среди аргументов они в том числе назвали ошибки судей, отсутствие гуманности в таком приговоре, возможное раскаяние преступника. Некоторые сочли, что пожизненное лишение свободы — более суровое наказание.

Меньше половины опрошенных (45 процентов) считают неправильным введение моратория на смертную казнь в России в 1996 году. По мнению 37 процентов, это было правильным решением, а 18 затруднились с ответом. Вернуться к этой мере хотели 52 процента россиян, придерживаться моратория — 30 процентов. Еще 8 выступили за полную отмену казни, а 10 не смогли ответить.

В октябре стало известно, что 80 процентов россиян поддерживают возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов. Дискуссия о применении высшей меры наказания возникла после того, как в Саратове произошло убийство девятилетней девочки Лизы.