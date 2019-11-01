У россиянки сгнили зубы из-за забывчивого врача

Жительницу Екатеринбурга 10 лет мучили головные боли из-за забытого в носу катетера, сообщает НТВ.

Катетер обнаружили случайно, когда женщина пришла к стоматологу, а тот отправил ее на рентген.

Рентген показал, что половина лица екатеринбурженки поражена гноем, а верхний ряд зубов полностью сгнил.

Когда хирурги извлекли катетер из гайморовой пазухи пациентки, она вспомнила, что 10 лет назад проходила лечение от гайморита.

Вероятно, именно тогда оториноларинголог и забыл в пазухе катетер. Со временем вокруг него образовалась киста, из-за хронического воспалительного процесса начались головные боли и другие проблемы со здоровьем.

Екатеринбурженка пока не решила, будет ли она подавать в суд на клинику и требовать компенсации. На данный момент на устранение врачебной ошибки и восстановление здоровья она потратила 200 тысяч рублей.