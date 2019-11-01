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Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Льва Пономарева 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Движение «За права человека» Пономарева ликвидировали
Фото: РИА Новости
Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека» Льва Пономарева, удовлетворив тем самым иск Министерства юстиции.
«Ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека"», — цитирует судью корреспондент РИА Новости.
Минюст в своем иске обосновывал требованием тем, что признанное иностранным агентом движение не раз нарушало закон и привлекалось к административной ответственности.
Лев Пономарев с претензиями к его движению не согласен и ранее заявлял, что будет оспаривать требования Минюста.
Движение «За права человека» действовало в России с 1997 года.
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Теги:
Общество , Другое , Лев Пономарев , Минюст РФ , РИА Новости
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