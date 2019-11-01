Россияне не готовы к росту цен на электроэнергию из-за углеродного налога

58% россиян, принявших участие в исследовании Аналитической службы Рамблера, не готовы к росту выплат из-за введения углеродного налога. Они ответили: «Это издевательство над гражданами».

39% опрошенных возмутились новостями о возможном росте цен на электроэнергию из-за введения углеродного налога. Они готовы подписывать петицию против этого нововведения. К тому же, по их мнению, такие изменения негативно скажутся на экономическом росте страны.

Только 2% россиян готовы к повышению цен на электроэнергию, поскольку уже привыкли к уплате налогов.

1% россиян тоже готовы к этому. Они считают, что вряд ли речь идет о больших суммах.

Всего в опросе приняли участите 5 682 человека.

Утверждение Парижского соглашения по климату и введение углеродного налога могут привести к росту выплат как для предприятий, так и для населения России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Институт проблем естественных монополий, который проводит исследование последствий ратификации документа по заказу Госдумы

По расчетам экспертов, введение углеродного сбора в размере 15 долларов за тонну эквивалента CO2 потребует от налогоплательщиков выплат в три-четыре процента ВВП в год.