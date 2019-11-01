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Россияне не готовы к росту цен на электроэнергию из-за углеродного налога 

Рамблер 1 час назад
Россияне не готовы к росту цен на электроэнергию из-за углеродного налога
Фото: Reuters
58% россиян, принявших участие в исследовании Аналитической службы Рамблера, не готовы к росту выплат из-за введения углеродного налога. Они ответили: «Это издевательство над гражданами».
39% опрошенных возмутились новостями о возможном росте цен на электроэнергию из-за введения углеродного налога. Они готовы подписывать петицию против этого нововведения. К тому же, по их мнению, такие изменения негативно скажутся на экономическом росте страны.
Только 2% россиян готовы к повышению цен на электроэнергию, поскольку уже привыкли к уплате налогов.
1% россиян тоже готовы к этому. Они считают, что вряд ли речь идет о больших суммах.
Всего в опросе приняли участите 5 682 человека.
Утверждение Парижского соглашения по климату и введение углеродного налога могут привести к росту выплат как для предприятий, так и для населения России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Институт проблем естественных монополий, который проводит исследование последствий ратификации документа по заказу Госдумы.
По расчетам экспертов, введение углеродного сбора в размере 15 долларов за тонну эквивалента CO2 потребует от налогоплательщиков выплат в три-четыре процента ВВП в год.
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Теги:
Общество , Госдума , газета "Известия"
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