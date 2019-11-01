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Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации социологу Дробижевой 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Путин присудил премию Дробижевой
Фото: пресс-служба Кремля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении премии за вклад в укрепление единства российской нации 2019 года социологу Леокадии Дробижевой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии Дробижевой Леокадии Михайловне, руководителю Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук", — говорится в тексте указа.
Премия президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году. Она присуждается за плодотворную деятельность, направленную на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ, гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультурного многообразия народов страны.
Определением рекомендуемой главе государства кандидатуры соискателя премии занимается путем тайного голосования Совет по межнациональным отношениям. Денежный размер премии составляет 2,5 млн рублей.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , РАН
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