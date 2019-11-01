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Сванидзе поддержал Фадеева по теме изучения истории 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Сванидзе поддержал Фадеева
Фото: РИА Новости
Журналист и историк Николай Сванидзе поддержал нового главу Совета при президенте России по правам человека Валерия Фадеева в том, что современная школьная программа не в полной мере описывает политические репрессии 30-х годов прошлого века.
По его мнению, школьникам нужно рассказывать не только о светлых моментах в истории, но и, например, о системе репрессий при Иосифе Сталине, передает радио «Комсомольская правда».
«Это ерунда, что историей можно гордиться, если она вся только состоит из брызг шампанского, из светлых пятен, ничего подобного — это фейковая история. Это ложная история, нельзя гордиться враньем», — отметил он.
Сванидзе подчеркнул, что в школьную программу обязательно должно входить изучение монголо-татарского ига, начала Великой Отечественной войны, когда СССР нес колоссальные потери, репрессии.
При этом он добавил, что речь идет не о личности Сталина, а о созданной им карательной системе. По его словам, многие россияне придерживаются мнения, что в то время был порядок.
«Ну да убивали, казнили, но казнили врагов народа, зато войну выиграли. Вот представления, что выиграли войну, потому что были репрессии. Я бы сказал, выиграли войну, несмотря на то, что были репрессии и несмотря на преступления режима. Выиграли войну страшными жертвами советского народа. Были ослаблены репрессиями, это все надо говорить», — заявил историк.
Кроме того, он добавил, что многое зависит от преподавателя, потому что «ученик верит не учебнику, а учителю, которому он смотрит в глаза».
Ранее новый глава президентского СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в школах не уделяют должного внимания политическим репрессиям 30-х годов. Он привел в пример «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, который есть в школьной программе, однако преподается факультативно.
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Теги:
Общество , Николай Сванидзе , Валерий Фадеев , Александр Солженицын , Совет по правам человека , Комсомольская правда
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