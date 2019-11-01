Больницы под ключ и больше врачей: решения по нацпроекту «Здравоохранение»

На заседании Госсовета в Калининграде чиновникам разрешили заказывать медицинские объекты под ключ, также было решено развивать систему врачей общей практики в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам мэра, благодаря возможности заказывать объекты под ключ, долгостроев станет значительно меньше, а сроки строительства и капремонта больниц можно будет сократить примерно в полтора раза.

«При огромных масштабах задач нацпроектов — это чрезвычайно важно», — отметил Собянин.

Для реализации нацпроекта «Здравоохранение» Госсовет принял и другие решения, в частности, по развитию системы врачей общей практики.

«В Москве такой опыт есть, но, по правде говоря, мы находимся в начале пути», — сказал мэр.

По его словам, в Европе врачи общей практики — самая распространенная модель. При этом Собянин подчеркнул важность сохранения доступности узких специалистов.

По данным мэра, в России к врачам узких специальностей можно попасть через 7-14 дней после записи, а жителям Великобритании и Испании приходится ждать несколько месяцев.

Как сообщал «Рамблер», на заседании Госсовета, посвященном вопросам здравоохранения, выступил президент Владимир Путин . Он рассказал, что более 60 процентов россиян невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его «первичному звену», фельдшерско-акушерским пунктам, врачебным амбулаториям, поликлиникам, районным больницам.

Путин отмечал, что многие больницы были построены еще в середине прошлого века и не ремонтировались долгие годы, они скудно оснащены оборудованием и испытывают дефицит кадров.

Главной задачей Путин назвал повышение качества медицинской помощи в регионах.