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Больницы под ключ и больше врачей: решения по нацпроекту «Здравоохранение» 

Рамблер 27 минут назад
Больницы под ключ и больше врачей: решения по нацпроекту «Здравоохранение»
Фото: ТАСС
На заседании Госсовета в Калининграде чиновникам разрешили заказывать медицинские объекты под ключ, также было решено развивать систему врачей общей практики в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
По словам мэра, благодаря возможности заказывать объекты под ключ, долгостроев станет значительно меньше, а сроки строительства и капремонта больниц можно будет сократить примерно в полтора раза.
«При огромных масштабах задач нацпроектов — это чрезвычайно важно», — отметил Собянин.
Для реализации нацпроекта «Здравоохранение» Госсовет принял и другие решения, в частности, по развитию системы врачей общей практики.
«В Москве такой опыт есть, но, по правде говоря, мы находимся в начале пути», — сказал мэр.
По его словам, в Европе врачи общей практики — самая распространенная модель. При этом Собянин подчеркнул важность сохранения доступности узких специалистов.
По данным мэра, в России к врачам узких специальностей можно попасть через 7-14 дней после записи, а жителям Великобритании и Испании приходится ждать несколько месяцев.
Как сообщал «Рамблер», на заседании Госсовета, посвященном вопросам здравоохранения, выступил президент Владимир Путин. Он рассказал, что более 60 процентов россиян невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его «первичному звену», фельдшерско-акушерским пунктам, врачебным амбулаториям, поликлиникам, районным больницам.
Путин отмечал, что многие больницы были построены еще в середине прошлого века и не ремонтировались долгие годы, они скудно оснащены оборудованием и испытывают дефицит кадров.
Главной задачей Путин назвал повышение качества медицинской помощи в регионах.
«Мы оцениваем результаты сегодняшнего дня не по тому, как было плохо вчера, а по тому, каковы требования на сегодняшний день, и по тому, что мы должны и хотели бы получить завтра. То, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это на самом деле справедливо», — отметил президент.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , Калининград
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