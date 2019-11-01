Защита квартир и тахографы: что изменится с 1 ноября

Электронные ПТС, тахографы для грузовиков — что изменится 1 ноября

С 1 ноября 2019 года запланирован переход на электронную форму ПТС. Паспорт транспортного средства, — это основной документ на автомобиль, в котором содержится вся информация о транспортном средстве, о его истории и владельце.

В ПТС имеется вся важная информация об автомобиле, в том числе VIN-код, который можно проверить по базе ГИБДД . Обычно без этого документа машину отказываются снимать с учета в ГИБДД и ставить на учет.

С одной стороны, введение системы электронного ПТС без обязательного указания собственника может привести к появлению новых мошеннических схем или усложнению контроля банков и лизинговых компаний над заложенными автомобилями, считает партнер юридической компании VK Partners Вадим Конюшкевич.

По его словам, во многом это связано с тем, что все привыкли воспринимать ПТС как единый документ, содержащий всю информацию об истории владения автомобилем и регистрационных действиях. С другой стороны, есть надежда, что внедрение электронных ПТС возможно облегчит жизнь добросовестных автомобилистов за счет уменьшения сроков постановки на учет или упрощения доступа к информации об автомобиле.

«Полагаю, что при всех плюсах и минусах ЭПТС рынок со временем сам себя отрегулирует, поскольку при сделках с автомобилями существуют и иные способы проверки добросовестности продавца, чем изучение ПТС», — говорит эксперт.

Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области. Кстати, без бумаги можно будет обойтись и при оформлении легких ДТП по европротоколу. С 1 ноября это можно будет сделать через специальное приложение. Правда, пока лишь в Москве

Дополнительная защита предусмотрена для владельцев жилья. Так, с 1 ноября микрофинансовые организации не смогут выдавать займы под залог квартиры (в том числе доли в квартире или в долевом строительстве) — такая поправка должна защитить владельцев жилья, которым могут угрожать отъемом квартиры из-за небольшого долга.

Кроме того, с 1 ноября Росреестр будет рассылать уведомления о поступлении заверенных электронной подписью документов на отчуждение квартиры. Это просто проверка — в случае, если хозяин квартиры таких документов не подавал, он сможет предотвратить мошенничество.

«Отныне орган регистрации прав обязан уведомить гражданина о поступлении на госрегистрацию в отношении принадлежащих такому гражданину объектов недвижимости заявления и документов в электронной форме, подписанных УКЭП. Уведомления будут направляться либо на адрес электронной почты, либо по телефону. Необходимые контакты правообладателя недвижимости содержатся в ЕГРН», — пояснила начальник управления ЕГРН Росреестра Людмила Лилина.

С 1 ноября 2019 года все готовые молочные продукты должны иметь электронный сертификат.

Такой сертификат на молочку позволит следить за производством и пути товара от молочного завода до прилавка, до момента его приобретения потребителем.

Предполагается, что нововведения помогут в борьбе с фальсификатом и некачественной продукцией.

1 ноября вступают в силу поправки в закон о туристской деятельности и закону о свободе совести и религиозных организациях. Теперь полномочия по организации паломнических туров и поездок относятся только к религиозным организациям. Если вы едете просто посмотреть монастырь или храм, то для вас ничего не изменится.

Закон дает определение «паломнику» — это физлицо, совершающее путешествие для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории России и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях.

Теперь турагентства организовывать такую поездку не могут. Паломник может либо ехать сам, либо через религиозную организацию.

Тех наших соотечественников, у которых есть земельный участок, будут штрафовать, если земля находится в заброшенном состоянии.

Чаще всего такие участки зарастают сорняками. И если некоторые из этих сорняков довольно безобидны для человека или домашних животных, то некоторые могут представлять угрозу для жизни.

Одно из таких растений — борщевик Сосновского. Сок и пыльца такого растения могут вызвать у человека ожог кожи и слизистых оболочек и привести к летальному исходу.

Владельцы земельных участков, на территории которых содержится большое количество сорняка, будут облагаться штрафом от 2 до 5 тыс. рублей.

Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до 1 млн рублей.

С 1 ноября 2019 года в силу вступают правила охраны труда работников строительных объектов. В соответствии с нововведениями, обязательным этапом деятельности работодателя будет проведение оценки условий на объекте. В рамках проверки можно будет выявить опасные участки и давать оценку тем рискам, с которыми могут столкнуться работники в ходе выполнения своих обязанностей.

Кроме того, работодатель систематически должен проводить осмотр объекта, и при выявлении «слабых точек» по охране труда проводить работы по снижению риска для сотрудников. Помимо этого, на работодателей возлагается обязанность обеспечения каждого работника средствами индивидуальной, а также коллективной защиты.

Начиная с 1 ноября 2019 года все автобусы, а также все грузовые машины должны были быть оснащены тахографами. Это требование касается транспортных средств, масса которых превышает 3,5 тонн. Ранее эта обязанность распространялась только на юрлиц, а теперь речь идет о транспорте, принадлежащем юрлицам. Исключение из общего правила сделано для эвакуаторов, бетономешалок, троллейбусов, ритуальных и инкассаторских машин, молоковозов и автолавок, передвижных телестудий.

Но реализация этой меры застопорилась, писал «Коммерсантъ». Чтобы закон заработал, нужно внести изменения ПДД и утвердить приказом Минтранса порядок оснащения тахографами автомобилей физлиц, но такие нормативные акты по данным на 31 октября приняты не были.

Разработка подзаконных актов находится в «высокой степени готовности», а приказы находятся на регистрации. По данным издания, сначала (до 1 марта) тахографы должны быть установлены на грузовики массой до 12 тонн. Требование по оснащению легких автобусов, которые используют многодетные семьи, должно быть выполнено до 1 января 2022 года.

Тахограф — это техническое средство, которое позволяет контролировать график движения транспорта на пути его следования. При помощи тахографа законодатель закрепляет контроль за соблюдением водителем правил отдыха и труда.

С 1 ноября прохождение техосмотра должно включать обязательную проверку тахографов на тех транспортных средствах, на которых они предусмотрены.

Перевозчикам необходимо устанавливать: тахографы СКЗИ — но только с электронной памятью и блоком криптозащиты, использующиеся для передвижения по территории России, и ЕСТР — для международных рейсов. Это регламентируется приказом Минтранса №36 и Европейским соглашением.

Вместе с требованием на обязательную установку тахографа повысятся и штрафы за отсутствие этих устройств. Так, за проезд без прибора или с неисправным тахографом, водителям «светит» штраф от 1 до 3 тыс. рублей. В отношении должностных лиц штрафы за эксплуатацию автомобиля составят от 5 до 10 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей от 15 до 25 тыс., а для крупных организаций от 20 до 50 тыс. рублей.