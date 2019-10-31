Норкин оскорбил Стрелкова в эфире НТВ

Во время беседы с одним из гостей Норкин заявил, что у него «свое отношение к господину Гиркину».

#Норкин: #Гиркин — придурок, которого тогдашнее руководство "республик" готово было руками разорвать, потому что он провокатор и предатель. А Мариуполь с Авдеевкой мы не взяли (ну, не мы, а верховный фюрер Захарченко), потому что это уже не наша земля, вот https://t.co/oglTQtUyMv pic.twitter.com/ki9qZVJTF1— Necro Mancer (@666_mancer) 30 октября 2019 г.

«Этот придурок Гиркин, которого тогдашнее руководство донецких республик готово было руками просто разорвать, потому что он был провокатор и предатель, бросил своих людей!», — приводит его слова Ura.ru.

По словам телеведущего, нужно изучить причины, по которым украинские военные выпустили Стрелкова и его людей из окружения.

Игорь Стрелков ответил Норкину в «Живом журнале», заявив, что «теперь дело за малым: открыто рассказать всем, что именно я организовал убийства Беднова, Мозгового, Захарченко, Гиви, Моторолы и так далее».