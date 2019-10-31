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Норкин оскорбил Стрелкова в эфире НТВ 

Рамблер 13 минут назад
Норкин оскорбил Стрелкова в эфире НТВ
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» назвал бывшего главу минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) придурком, провокатором и предателем.
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Во время беседы с одним из гостей Норкин заявил, что у него «свое отношение к господину Гиркину».
«Этот придурок Гиркин, которого тогдашнее руководство донецких республик готово было руками просто разорвать, потому что он был провокатор и предатель, бросил своих людей!», — приводит его слова Ura.ru.
По словам телеведущего, нужно изучить причины, по которым украинские военные выпустили Стрелкова и его людей из окружения.
Игорь Стрелков ответил Норкину в «Живом журнале», заявив, что «теперь дело за малым: открыто рассказать всем, что именно я организовал убийства Беднова, Мозгового, Захарченко, Гиви, Моторолы и так далее».
«То ли еще будет! Наступает время восхитительных историй для "рыбок гуппи" с короткой памятью — ведь прошло-то уже 5 лет и «электорат созрел для тяжелой правды о фальшивом герое», — написал Стрелков.
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Комментарии6 
Теги:
Общество , Андрей Норкин , Игорь Стрелков , Министерство обороны , РИА Ura.ru , НТВ
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