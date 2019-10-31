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Кто продает драгоценности Зыкиной 

Рамблер 20 минут назад
Кто продает драгоценности Зыкиной
Фото: РИА Новости
Драгоценности Людмилы Зыкиной продает ее племянник Сергей, рассказала «Комсомольской правде» директор «Дома Людмилы Зыкиной» Ксения Рубцова.
Зыкина умерла в 2009 году в возрасте 80 лет. Она долго страдала сахарным диабетом, в последние годы жизни у нее развилась острая сердечно-почечная недостаточность, а за несколько дней до смерти она перенесла инфаркт.
Главным распорядителем знаменитой ювелирной коллекции певицы стал ее племянник Сергей. В 2012-м он, прозванный журналистами кассиром семьи Зыкиных, сделал неудачную попытку продать драгоценности с аукциона, после чего исчез.
Вчера, как сообщал «Рамблер», аукционный дом «12й стул» сообщил, что на торги выставлена часть коллекции певицы, в том числе серьги с бриллиантами и сапфирами и колье из 127 бриллиантов в белом и желтом золоте, подаренное Зыкиной бывшим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. Имя продавца названо не было.
«Снова Сергей Зыкин устраивает торги», — рассказала Ксения Рубцова.
Она назвала Зыкина непубличным человеком, сообщила, что тот владеет квартирой в Москве и домом, «халупой», в Пензенской области, а часть коллекции тети продает, потому что нуждается в деньгах.
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Теги:
Общество , Ксения Рубцова , Гейдар Алиев , Людмила Зыкина , Комсомольская правда
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