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Рудинштейн назвал себя «писающим мальчиком» из-за проблем со здоровьем 

Рамблер 27 минут назад
Рудинштейн назвал себя «писающим мальчиком»
Фото: ТАСС
Кинопродюсер Марк Рудинштейн в эфире программы «Жить здорово!» рассказал Елене Малышевой о проблемах с мочеполовой системой, сообщает издание teleprogramma. Творческий деятель пожаловался на работу медиков и назвал себя «писающим мальчиком».
Рудинштейн заявил, что на протяжении двух лет вынужден постоянно разглядывать свою мочу из-за неизвестного до сих пор заболевания. Он отметил, что за ночь встаёт в туалет по семь раз, при этом медики никак не могут поставить диагноз.
«Я стал писающий мальчик. Врачи не говорят, аденома это или что-то другое. Когда доктор проверяет, все, что он делает — это вставляет палец в одно место. Я начинаю привыкать», — признался Рудинштейн.
Малышева со своей стороны отметила, что диагностика заболеваний любого органа сегодня производится при помощи ультразвукового исследования. Телеведущая подчеркнула, что сбой в работе мочеполовой системы может свидетельствовать о серьёзном недуге. Например, темный цвет урины свидетельствует о заболевании печени, а слишком мутная моча — о «неполадках»в работе почек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Марк Рубинштейн откровенно рассказал о состоянии здоровья Аллы Пугачевой. Продюсер заявил, что «она плоха, поскольку несколько лет уже болеет диабетом.
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Теги:
Общество , Марк Рудинштейн , Елена Малышева , Марк Рубинштейн , Алла Пугачева
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