Рудинштейн назвал себя «писающим мальчиком» из-за проблем со здоровьем

Рудинштейн заявил, что на протяжении двух лет вынужден постоянно разглядывать свою мочу из-за неизвестного до сих пор заболевания. Он отметил, что за ночь встаёт в туалет по семь раз, при этом медики никак не могут поставить диагноз.

«Я стал писающий мальчик. Врачи не говорят, аденома это или что-то другое. Когда доктор проверяет, все, что он делает — это вставляет палец в одно место. Я начинаю привыкать», — признался Рудинштейн.

Малышева со своей стороны отметила, что диагностика заболеваний любого органа сегодня производится при помощи ультразвукового исследования. Телеведущая подчеркнула, что сбой в работе мочеполовой системы может свидетельствовать о серьёзном недуге. Например, темный цвет урины свидетельствует о заболевании печени, а слишком мутная моча — о «неполадках»в работе почек.