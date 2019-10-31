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Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни 

РИА Новости 1 час назад
Скворцова заявила о рекордной продолжительности жизни
Фото: РИА Новости
Средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2019 года составила 73,5 года, говорится в докладе главы Минздрава Вероники Скворцовой, который имеется в распоряжении журналистов.
"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 лет (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
Продолжительность жизни за восемь месяцев года выросла в стране в среднем до 73,6 лет.
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Теги:
Общество , Социология , Вероника Скворцова , Минздрав РФ
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