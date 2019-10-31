Скворцова заявила о рекордной продолжительности жизни

Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2019 года составила 73,5 года, говорится в докладе главы Минздрава Вероники Скворцовой , который имеется в распоряжении журналистов.

"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 лет (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"

Продолжительность жизни за восемь месяцев года выросла в стране в среднем до 73,6 лет.