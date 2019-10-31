На Урале освободили замурованного в квартире пенсионера

В Екатеринбурге освободили замурованного в своей квартире пенсионера

Екатеринбурге освободили пенсионера, замурованного соседями в собственной квартире. Об этом сообщает портал «Вести. Недвижимость».

В квартире вместе с пенсионером проживали семь собак. Соседи регулярно жаловались на нескончаемый шум и предлагали отдать животных в приют. Однако пожилой мужчина не хотел расставаться с любимцами. В результате разозлённые жители залили дверь его квартиры монтажной пеной.

При этом пенсионер из-за тяжёлой болезни практически не покидал квартиру. О том, что оказался пленником в собственном доме, он узнал от журналистов, которые постучались к нему в окно.

Освободили мужчину только через четыре дня. Собак забрали на стерилизацию. Писать заявление в полицию на соседей пенсионер не стал.

Ранее News.ru писал, что в одном из дачных поселков под Тольятти нашли брошенную пенсионерку.