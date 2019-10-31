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В Екатеринбурге освободили замурованного в своей квартире пенсионера 

News.ru 1 час назад
На Урале освободили замурованного в квартире пенсионера
Фото: Мой Магнитогорск/vk.com
В Екатеринбурге освободили пенсионера, замурованного соседями в собственной квартире. Об этом сообщает портал «Вести. Недвижимость».
В квартире вместе с пенсионером проживали семь собак. Соседи регулярно жаловались на нескончаемый шум и предлагали отдать животных в приют. Однако пожилой мужчина не хотел расставаться с любимцами. В результате разозлённые жители залили дверь его квартиры монтажной пеной.
При этом пенсионер из-за тяжёлой болезни практически не покидал квартиру. О том, что оказался пленником в собственном доме, он узнал от журналистов, которые постучались к нему в окно.
Освободили мужчину только через четыре дня. Собак забрали на стерилизацию. Писать заявление в полицию на соседей пенсионер не стал.
Ранее News.ru писал, что в одном из дачных поселков под Тольятти нашли брошенную пенсионерку.
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Теги:
Общество , Екатеринбург
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