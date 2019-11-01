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В России введут квоты на загрязнение воздуха 

Парламентская газета + ещё 1 27 минут назад
В грязных городах появятся квоты на выбросы
Фото: ТАСС
В двенадцати российских городах с самой плохой экологией проведут эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Соответствующий законопроект вступает в силу 1 ноября.
Эксперимент начнётся с 1 января 2020 года в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. В этих городах рассчитают уровень загрязнения воздуха не только предприятиями, но и автотранспортом и жилым сектором. Роспотребнадзор на основе этих данных проведёт оценку риска для здоровья человека и составит перечень наиболее загрязнённых веществ. Затем с учётом предложений региональной власти предприятиям и объектам ЖКХ дадут квоты на допустимые выбросы. Заводы, которые превысят квоты, будут выполнять компенсационные мероприятия.
До конца ноября правительству предстоит подготовить 4 постановления и 7 приказов Минприроды для реализации этого закона. Два проекта постановлений об исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду уже внесены в правительство. Также нужно будет утвердить подзаконные акты о создании и ведении федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городских поселениях.
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Теги:
Общество , Экология , Новости нацпроектов , Роспотребнадзор , Минприроды , Братск , Красноярск , Липецк , Магнитогорск , Медногорск , Новокузнецк , Норильск , Омск , Челябинск , Череповец , Чита
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