В грязных городах появятся квоты на выбросы

В России введут квоты на загрязнение воздуха

В двенадцати российских городах с самой плохой экологией проведут эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Соответствующий законопроект вступает в силу 1 ноября.

Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Эксперимент начнётся с 1 января 2020 года в Братске Медногорске , Нижнем Тагиле, Новокузнецке Чите . В этих городах рассчитают уровень загрязнения воздуха не только предприятиями, но и автотранспортом и жилым сектором. Роспотребнадзор на основе этих данных проведёт оценку риска для здоровья человека и составит перечень наиболее загрязнённых веществ. Затем с учётом предложений региональной власти предприятиям и объектам ЖКХ дадут квоты на допустимые выбросы. Заводы, которые превысят квоты, будут выполнять компенсационные мероприятия.