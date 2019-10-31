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В грязных российских городах появятся квоты на выбросы 

Lenta.ru 36 минут назад
В грязных городах появятся квоты на выбросы
Фото: ТАСС
В загрязненных российских городах проведут эксперимент по квотированию вредных выбросов. Об этом сообщила руководительница общественного совета Росприроднадзора Юлия Шабала, передает ТАСС.
«Система мониторинга выбросов с учетом фактора рассеивания позволяет объективно выявить, какой из источников является главным загрязнителем. Без этого квотирование выбросов не приведет к их сокращению, так как природоохранные мероприятия на предприятиях, для которых установили ошибочные параметры квот, не приведут к необходимым изменениям», — сказала она.
Эксперимент будет проводиться с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Квотирование будет запущено в рамках реализации нацпроекта «Экология».
Нацпроект «Экология» планируется реализовать до 2024 года. Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие. Согласно проекту в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению.
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Теги:
Общество , Экология
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