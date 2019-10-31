Кто выйдет на пенсию в 45 лет?

Минтруд расширит список россиян, которые выйдут на пенсию в 45 лет

Министерство труда подготовило приказ о расширении списка опасных профессий, работники которых могут досрочно выходить на пенсию. Ожидается, что список пополнят машинисты подземных самоходных машин.

В настоящее время представители этой профессии имеют право досрочного выхода на пенсию только в том случае, если они работают на строительстве шахт или участвуют в горных работах. Однако такого права нет у тех, кто занимается добычей угля в шахте. Таким образом, новый приказ должен будет исправить ситуацию, сообщает «Российская газета».

При этом, когда работник опасной профессии выходит на пенсию, его возраст не имеет значения. Главным условием является достижение стажа в 25 лет. Помимо этого досрочно на пенсию могут уйти 12 категорий граждан, которые не заняты на вредном и опасном производстве.

Ранее Минтруд подсчитал ущерб, нанесенный российской экономике из-за несоблюдения норм охраны труда.