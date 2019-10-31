Федеральный бюджет возьмет на себя 90% обязательств по развитию здравоохранения в стране

Федеральный бюджет возьмет на себя 90% финансовых обязательств по развитию системы здравоохранения в стране. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский по итогам заседания президиума Госсовета в сфере здравоохранения.

В четверг в Светлогорске Калининградской области президент РФ Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения". Пакет предложений по улучшению качества здравоохранения, подготовленных по результатам деятельности профильной рабочей группы, на заседании представил руководитель рабочей группы "Здравоохранение" Станислав Воскресенский.

"Мы обсуждали много вопросов, о чем мы договорились, это важно. Будут выделены серьезные деньги, мне некорректно их называть, это сделает правительство России, но мы договорились, что 90% финансовых обязательств возьмет на себя федеральный центр", — сказал Воскресенский.

Он уточнил, что в ближайшие пять лет страну ждет масштабная модернизация первичного звена: приведение в порядок ФАП, ЦРБ, поликлиник, которые в настоящий момент в отдельных местах — "просто в печальном состоянии и там невозможно работать".