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Федеральный бюджет возьмет на себя 90% обязательств по развитию здравоохранения в стране 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Федеральный бюджет возьмет на себя 90% обязательств по развитию здравоохранения
Фото: РИА Новости
Федеральный бюджет возьмет на себя 90% финансовых обязательств по развитию системы здравоохранения в стране. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский по итогам заседания президиума Госсовета в сфере здравоохранения.
В четверг в Светлогорске Калининградской области президент РФ Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения". Пакет предложений по улучшению качества здравоохранения, подготовленных по результатам деятельности профильной рабочей группы, на заседании представил руководитель рабочей группы "Здравоохранение" Станислав Воскресенский.
"Мы обсуждали много вопросов, о чем мы договорились, это важно. Будут выделены серьезные деньги, мне некорректно их называть, это сделает правительство России, но мы договорились, что 90% финансовых обязательств возьмет на себя федеральный центр", — сказал Воскресенский.
Он уточнил, что в ближайшие пять лет страну ждет масштабная модернизация первичного звена: приведение в порядок ФАП, ЦРБ, поликлиник, которые в настоящий момент в отдельных местах — "просто в печальном состоянии и там невозможно работать".
"Хочу подчеркнуть, что также было принято решение о том, что все субъекты РФ будут допущены к этой программе модернизации первичного звена, до этого были нюансы в нормативно-правовых актах, но Владимир Владимирович очень жестко сказал, что все должны быть допущены", — сказал Воскресенский.
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Теги:
Общество , Станислав Воскресенский , Владимир Путин , Правительство РФ , Ивановская Область , Калининградская Область
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