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Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий 

РИА Новости 1 час назад
Эффективность классических гимназий оценят
Фото: РИА Новости
Министерство просвещения РФ заказывает мониторинг и анализ эффективности классических гимназий в стране, потратить на эти цели планируется 35 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
"Проведение мониторинга и анализа эффективности функционирования классических гимназий в Российской Федерации", — говорится в заявке.
В материалах министерства указывается, что ранее мониторинг и анализ эффективности функционирования таких образовательных организаций в России не проводился. Такая работа нужна, чтобы сформировать методические рекомендации по организации образовательного процесса классических гимназий и повысить их эффективность.
Как отмечается в материалах Минпросвещения, в классических гимназиях все способности детей получают полноценное развитие: рациональное начало получит развитие благодаря математике и естественным дисциплинам, социальное — благодаря языкам, истории, литературе.
"Но полноценного общего образования нет без духовной составляющей, поэтому в классических гимназиях и в ряде православных гимназий сегодня обязательным элементом является комплекс дисциплин, обычно объединяемых общим названием Закон Божий, который и дает учащимся ясное представление о духовной основе их образовательной программы", — указывается в документах.
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Теги:
Общество , Образование
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