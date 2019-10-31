Эффективность классических гимназий оценят

Министерство просвещения РФ заказывает мониторинг и анализ эффективности классических гимназий в стране, потратить на эти цели планируется 35 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
"Проведение мониторинга и анализа эффективности функционирования классических гимназий в Российской Федерации", — говорится в заявке.
В материалах министерства указывается, что ранее мониторинг и анализ эффективности функционирования таких образовательных организаций в России не проводился. Такая работа нужна, чтобы сформировать методические рекомендации по организации образовательного процесса классических гимназий и повысить их эффективность.
Как отмечается в материалах Минпросвещения, в классических гимназиях все способности детей получают полноценное развитие: рациональное начало получит развитие благодаря математике и естественным дисциплинам, социальное — благодаря языкам, истории, литературе.
"Но полноценного общего образования нет без духовной составляющей, поэтому в классических гимназиях и в ряде православных гимназий сегодня обязательным элементом является комплекс дисциплин, обычно объединяемых общим названием Закон Божий, который и дает учащимся ясное представление о духовной основе их образовательной программы", — указывается в документах.