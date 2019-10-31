Торгующие дикими животными сайты предложили блокировать

В Совете Федераций предложили блокировать сайты, торгующие дикими животными

Эксперты оценили размеры торговли дикими животными в российском интернете на уровне 640 миллионов рублей в течение трех месяцев, говорится в готовящемся к печати докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Коммерческий оборот диких животных в РФ". В России отсутствует система контроля за оборотом диких животных, их частей и дериватов в интернете, отмечают авторы доклада.

"В Совете Федерации уделяют большое значение теме ответственного обращения с животными. Деятельность различных интернет-ресурсов, направленная на торговлю редкими или экзотическими животными, должна пресекаться, вплоть до блокировки ресурсов подобного рода", — заявил Клишас.

По его словам, необходимо провести предметное обсуждение по этой теме с правительством РФ

"И, возможно, рассмотреть вопрос о введении в законодательство специальной нормы о блокировке подобных интернет-ресурсов", — сказал сенатор.

Клишас напомнил, что в октябре 2019 года в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, усиливающие уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ.

Кроме того, в 2018 году УК РФ был дополнен новыми составами, предусматривающими, в том числе, ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и животных, занесенных в Красную книгу, с использованием СМИ и интернета.