Россия перейдет на «новый» хлеб

С 1 ноября в России будут печь хлеб по новому ГОСТу

С 1 ноября в России начали действовать новые ГОСТы для хлебооулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Все производители России должны отказаться от муки «общего назначения»: использовать можно только хлебопекарную, пишет ТАСС.

Как рассказала изданию начальник отдела сертификации федерального «Центра оценки качества зерна» Галина Кулакова , мука «общего назначения» появилась в «гостовском» хлебе в начале 2000-х годов. Она делается из пшеницы, которая используется при производстве комбикормов, и уступает по своим свойствам «сортовой» муке. Качество конечного продукта повышали за счет добавления различных улучшителей — разрыхлителей и стабилизаторов.

По словам Кулаковой, в муке общего назначения более низкое содержание клейковины, что не самым лучшим образом сказывается на выпечке хлеба. Для получения изделия высокого качества содержание клейковины должно быть не ниже 26%. При этом эксперт добавила, что новые ГОСТы не защитят от применения различных добавок. Хотя при использовании качественной муки необходимость в улучшителях просто отпадет.

По словам представителей отрасли новый ГОСТ не должен повлиять на цену хлеба. Во-первых, большинство крупных производителей и ранее использовали качественную муку. Во-вторых, разница средней рыночной стоимости двух категорий муки незначительна.

Ранее были названы регионы России с самым дорогим и дешевым хлебом. Дешевле всего он стоит в Перми — цены там ниже на все основные сорта хлеба. Белый батон можно купить за 26 рублей, «Бородинский» — за 23, а «Дарницкий» — всего за 17 рублей. Больше всех на хлебобулочные изделия приходится тратиться жителям Москвы, Воронежа и Санкт-Петербурга. К примеру, в Северной столице «Бородинский» стоит 57 рублей. В целом же за год по стране больше всего подорожал ржаной хлеб — на 20%.