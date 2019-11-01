Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 1 ноября в России будут печь хлеб по новому ГОСТу 

Мир24 + ещё 4
Россия перейдет на «новый» хлеб
Фото: «Мир24» / Елена Андреева
С 1 ноября в России начали действовать новые ГОСТы для хлебооулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Все производители России должны отказаться от муки «общего назначения»: использовать можно только хлебопекарную, пишет ТАСС.
Как рассказала изданию начальник отдела сертификации федерального «Центра оценки качества зерна» Галина Кулакова, мука «общего назначения» появилась в «гостовском» хлебе в начале 2000-х годов. Она делается из пшеницы, которая используется при производстве комбикормов, и уступает по своим свойствам «сортовой» муке. Качество конечного продукта повышали за счет добавления различных улучшителей — разрыхлителей и стабилизаторов.
По словам Кулаковой, в муке общего назначения более низкое содержание клейковины, что не самым лучшим образом сказывается на выпечке хлеба. Для получения изделия высокого качества содержание клейковины должно быть не ниже 26%. При этом эксперт добавила, что новые ГОСТы не защитят от применения различных добавок. Хотя при использовании качественной муки необходимость в улучшителях просто отпадет.
По словам представителей отрасли новый ГОСТ не должен повлиять на цену хлеба. Во-первых, большинство крупных производителей и ранее использовали качественную муку. Во-вторых, разница средней рыночной стоимости двух категорий муки незначительна.
Ранее были названы регионы России с самым дорогим и дешевым хлебом. Дешевле всего он стоит в Перми — цены там ниже на все основные сорта хлеба. Белый батон можно купить за 26 рублей, «Бородинский» — за 23, а «Дарницкий» — всего за 17 рублей. Больше всех на хлебобулочные изделия приходится тратиться жителям Москвы, Воронежа и Санкт-Петербурга. К примеру, в Северной столице «Бородинский» стоит 57 рублей. В целом же за год по стране больше всего подорожал ржаной хлеб — на 20%.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Мир24: последние новости
Кем работают самые счастливые россияне Кем работают самые счастливые россияне В Приморье заработал первый в России приют для медведей В Приморье заработал первый в России приют для медведей Россиян научат правилам поведения при встрече с медведем Россиян научат правилам поведения при встрече с медведем
Комментарии 
Теги:
Общество , Галина Кулакова , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ситуации в Чили
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ситуации в Чили 13
«Вопрос закрыт»: Москва парировала призыв НАТО по Крыму
«Вопрос закрыт»: Москва парировала призыв НАТО по Крыму 188
Раскрыты подробности жестокого избиения дипломата РФ в ООН
Раскрыты подробности жестокого избиения дипломата РФ в ООН 36
США поменяют калибр из-за России
США поменяют калибр из-за России 185
Депутат Рады расплакалась на заседании
Депутат Рады расплакалась на заседании 2
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
00:33
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение