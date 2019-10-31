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Паломники с 1 ноября не будут считаться туристами 

Российская Газета 31 минуту назад
Паломников перестанут считать туристами
Фото: ТАСС
Паломники больше не будут считаться туристами, а право на организацию паломнических туров закреплено теперь только за религиозными организациями. Новые нормы вступают в силу с 1 ноября.
"Теперь в законе есть определение таких туров, что поможет упорядочить отношения в этой сфере", — поясняет "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Отныне паломник — это физлицо, совершающее путешествие для посещения мест религиозного почитания, а также для участия в религиозных обрядах. Возить людей в туры будут сами религиозные организации или создаваемые ими структуры. Раньше отправить людей в паломнический тур могла любая фирма, порой имеющая весьма отдаленное отношение к религии. Возникали конфликты. Но наведение порядка не означает, что обычным туристам отныне доступ к религиозным святыням закрыт. Туроператоры могут возить туристов к местам религиозного почитания, но при этом должны обеспечить соблюдение порядка совершения религиозных обрядов и церемоний. Посещать религиозные объекты тургруппы будут по соглашению между туроператором и религиозной организацией. Сопровождать туристов на территории, скажем, монастыря гиды туроператора также смогут только с согласия религиозной организации.
"Были опасения, что такие нормы ограничат доступ к религиозным святыням. Но в итоге удалось выйти на компромиссный вариант", — говорит Барзыкин.
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Теги:
Общество , Юрий Барзыкин , Российский союз туриндустрии
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