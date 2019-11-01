Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аль Бано добился права въезда на Украину 

Рамблер + ещё 3 41 минуту назад
Аль Бано добился права въезда на Украину
Фото: РИА Новости
Украина отменила санкции, действовавшие в отношении итальянского певца Аль Бано. Об этом сообщает «Укринформ».
Агентство обратило внимание, что имя певца пропало из списка лиц, «создающих угрозу нацбезопасности» Украины, опубликованного на сайте Минкультуры страны.
По данным «Укринформа», 11 октября в списке был 151 человек, включая Альбано Карриззи (творческий псевдоним -Аль Бано), а в обновленном перечне — 150 человек, Карриззи в нем нет.
Как сообщал «Рамблер», в начале марта 2019-го Минкультуры Украины внесло Аль Бано в черный список, который формируется на основе запросов Службы безопасности Украины, Совета нацбезопансости и обороны Украины или Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
СМИ писали, что 75-летний исполнитель хита «Феличита» признавал Крым территорией России и не раз положительно отзывался о президенте РФ Владимире Путине.
Черный список предусматривает различные санкции, к примеру, Госкино Украины отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного удостоверения на распространение и демонстрацию фильмов, если одним из участников фильма является фигурант списка.
Позже стало известно, что Аль Бано решил обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за действий Украины. Адвокат Аль Бано рассказал, что певец также попросил главу МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези вмешаться в ситуацию «по дипломатическим каналам» и добиться его исключения из черного списка.
Также артист планировал потребовать от Украины возмещения ущерба и пожертвовать полученные средства украинской благотворительной организации. Адвокат Аль Бано говорил, что певец является «гражданином мира и всеобщим другом», поэтому должен иметь право ездить на Украину.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Комментарии 
Теги:
Общество , Украина , Безопасность , Аль Бано , Владимир Путин , ЕСПЧ , МИД , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку 419
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО 35
Россияне смогут не платить за ЖКХ
Россияне смогут не платить за ЖКХ 181
Момент убийства экс-главы Киселевска попал на видео
Момент убийства экс-главы Киселевска попал на видео 1
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска 154
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение