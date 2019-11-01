Аль Бано добился права въезда на Украину

Агентство обратило внимание, что имя певца пропало из списка лиц, «создающих угрозу нацбезопасности» Украины, опубликованного на сайте Минкультуры страны.

По данным «Укринформа», 11 октября в списке был 151 человек, включая Альбано Карриззи (творческий псевдоним -Аль Бано), а в обновленном перечне — 150 человек, Карриззи в нем нет.

Как сообщал «Рамблер», в начале марта 2019-го Минкультуры Украины внесло Аль Бано в черный список, который формируется на основе запросов Службы безопасности Украины , Совета нацбезопансости и обороны Украины или Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

СМИ писали, что 75-летний исполнитель хита «Феличита» признавал Крым территорией России и не раз положительно отзывался о президенте РФ Владимире Путине

Черный список предусматривает различные санкции, к примеру, Госкино Украины отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного удостоверения на распространение и демонстрацию фильмов, если одним из участников фильма является фигурант списка.

Позже стало известно, что Аль Бано решил обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за действий Украины. Адвокат Аль Бано рассказал, что певец также попросил главу МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези вмешаться в ситуацию «по дипломатическим каналам» и добиться его исключения из черного списка.

Также артист планировал потребовать от Украины возмещения ущерба и пожертвовать полученные средства украинской благотворительной организации. Адвокат Аль Бано говорил, что певец является «гражданином мира и всеобщим другом», поэтому должен иметь право ездить на Украину.