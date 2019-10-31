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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к России 

Рамблер 9 минут назад
Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к России
Фото: РИА Новости
Журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Россию напрасно подозревают в намерении завоевать соседние страны.
В интервью литовскому изданию Delfi Познер выразил недоумение в связи с тем, что на Западе Россию представляют как угрозу, а российского президента Владимира Путина — как «демона, вурдалака похуже Сталина».
Корреспондент Delfi предположил, что у Запада имеются «исторические основания» для подозрений в адрес России, напомнив Познеру об «оккупации» Прибалтики и части Польши.
«Да, конечно, был договор 1939 года между Гитлером и Сталиным. Был к нему тайный протокол, согласно которому к Советскому Союзу отходили балтийские республики, которые тогда были независимыми, отходили и другие территории. Безусловно. Но всё-таки давайте договоримся, что Сталин и Советский Союз — это было, но тогда всё равно надо подозревать Германию. Ведь там — Гитлер, и он завоевал и оккупировал много европейских стран. Не говоря уже о том, что отправил в газовые камеры шесть миллионов евреев», — отметил Познер, его слова приводят "ИноСМИ".
Он также обратил внимание на то, что при Борисе Ельцине Россию не подозревали в агрессии, а стали после речи Владимира Путина в 2007 году, которая не понравилась американским политикам.
Познер также заявил, что Россия не нападала на Грузию в 2008 году, а Крым присоединила, так как считала, «что ей грозит экзистенциальная опасность» в связи с возможным размещением базы американского флота в Крыму.
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Теги:
Общество , Владимир Познер , Борис Ельцин , Владимир Путин , InoSMI.Ru
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