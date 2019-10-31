Путин вспомнил, как вводил запрет на забой бельков

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как вводил запрет на забой бельков — детенышей тюленя — и пообещал, что в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области появится велодорожка.

На встрече с представителями общественности Калининградской области президента попросили помочь сдвинуть с мертвой точки реализацию проекта о создании велодорожки в национальном парке "Куршская коса".

Как пояснили президенту, стоимость велодорожки составляет 451 миллион рублей. "Ну ничего себе велодорожка", — рассмеялся президент.

"Я вам сейчас расскажу историю очень любопытную. Бельки у нас такие есть, знаете, такие животные маленькие. Их добывают таким жестоким образом — палками забивают маленьких, для того чтобы шкурки продавать. Это местный промысел людей, которые проживают в этом регионе, он традиционный", — рассказал президент.

Он отметил, что специалисты по экологии и борьбе за сохранение животного мира со всего мира обращались с просьбой отменить этот вид промысла.

"Но отменить оказалось нельзя, потому что это для местных жителей традиционный вид промысла. Они за счет этого живут. Мне стало совсем жалко этих бельков, я говорю: слушайте, а сколько зарабатывают? Там, по-моему, сказали 30 миллионов… я был председателем правительства РФ в это время. Значит, мне сказали 30 миллионов. Я говорю: ну, 30 миллионов — Россия не обеднеет, бельков сохраним", — продолжил президент.

По его словам, в итоге, в документе, принесенном на подпись, стояла сумма около трех миллиардов. "Я сильно рассердился, я помню. Триста миллионов пришлось выдать", — уточнил президент, отметив, что называет примерные цифры.

Путин также добавил, что не знает, принято ли решение по проекту о создании велодорожки в национальном парке, но пообещал, что если еще нет, то будет принято обязательно.